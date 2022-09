Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 22/09/2022 11:30 | Atualizado 22/09/2022 16:48

Rio - Contratado pelo Fenerbahçe para a temporada europeia atual, o treinador Jorge Jesus pode estar se despedindo do clube turco. De acordo com informações do jornal português "Record", o Mister não estaria satisfeito e tem interesse de voltar a dirigir um clube do futebol brasileiro.

Segundo a publicação, o português teria conversado nos últimos dias com empresários ligados ao Atlético-MG. Jorge Jesus teve uma passagem gloriosa pelo Flamengo entre 2019 e 2020, tendo sido campeão da Libertadores, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. Ele deixou o Rubro-Negro no meio de 2020 rumo ao Benfica.

Apesar das informações do jornal lusitano, o Atlético-MG negou qualquer tipo de negociação com Jorge Jesus, em contato com a "ESPN". Atual técnico do Galo, Cuca, vive um período complicado e não tem sua permanência garantida no clube mineiro para 2023.

O atual vínculo de Jorge Jesus com o Fenerbahçe vai até o meio do ano que vem. Até o momento, o português comandou o clube turco em 14 partidas. No total, o Mister tem oito vitórias, quatro empates e duas derrotas.