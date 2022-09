Maryna Moroz - Reprodução / Instagram

Maryna MorozReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 15:30

Rio - A lutadora de UFC Maryna Moroz, peso mosca, está pronta para fazer história também longe do octógono. Isso porque, ela anunciou por meio de sua conta oficial no Instagram que será capa da Revista Playboy, se tornando a primeira lutadora do UFC a atingir tal feito.

fotogaleria

"Feliz em anunciar que serei a primeira lutadora do UFC na Playboy", afirmou ela, junto a uma foto sensual onde aparece de maiô em uma banheira. O anúncio levou a uma série de mensagens positivas dos fãs, que a parabenizaram por este marco.

Essa, porém, não é a primeira vez que a lutadora faz algo do tipo. Recentemente, ela foi mais uma esportista a abrir um site privado para fãs . A ucraniana, apelidada de Dama de Ferro, disponibiliza fotos e vídeos sensuais aos seus assinantes, em troca do pagamento de R$ 55,50/mês.



Moroz, no entanto, permanece altamente focada em sua carreira nas artes marciais mistas. A lutadora estreou no UFC em 2015, quando derrotou Joanne Calderwood por finalização. Agora, está em uma sequência de três vitórias consecutivas, após vitórias sobre Sabina Mazo, Mayra Bueno Silva e Mariya Agapova.



Atualmente, também detém um impressionante recorde de 11 vitórias e três derrotas em 14 lutas. A Dama de Ferro deve retornar ao octógono no dia 19 de novembro no UFC Vegas 64 para enfrentar Jennifer Maia.