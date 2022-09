Lucas Paquetá atuará como ponta direita no duelo da seleção brasileira contra a Tunísia - Lucas Figueiredo/CBF

Lucas Paquetá atuará como ponta direita no duelo da seleção brasileira contra a TunísiaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 14:37

Rio - A seleção brasileira está escalada para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Este será o último confronto da equipe antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar.

O técnico Tite promoveu importantes mudanças para o duelo, em relação a equipe que venceu Gana na última sexta-feira (23). Entre as novidades, Vinicius Júnior e Éder Militão cederam suas vagas para Fred e Danilo, respectivamente.

Com isto, a seleção brasileira irá a campo da seguinte forma: Alisson Becker, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Fred e Neymar; Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison. No banco de reservas, estão à disposição: Weverton, Ederson, Renan Lodi, Ibañez, Éder Militão, Bremer, Everton Ribeiro, Fabinho, Firmino, Vini Jr., Antony, Matheus Cunha, Rodrygo e Pedro.