NetoReprodução/Band

Publicado 27/09/2022 15:31

Rio - A rixa entre Neto e o apresentador Benjamin Back ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. Durante o programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador provocou seu desafeto e chegou a propor uma luta para resolver o problema entre eles.

"Ele [Benja] não ganhou o processo. O juiz entendeu que o que eu queria não era certo. Eu paguei as custas do advogado, foram R$ 12 mil. Ele falou que ia fazer [doação] para uma instituição. Eu não vi. Quando ele trepa, ele fala de mim. Se ele estiver em um avião e o piloto falar que vai cair, é culpa do Neto. Se fizer qualquer coisa, é o Neto. A gente pode fazer uma luta o dia que você quiser, aonde você quiser, no SBT ou na Band, só fazer o octógono", disse Neto.

"Você fala tanto de mim, tem uma tara, um negócio comigo que é impressionante. Fui eu que mandei você embora mesmo, fui eu mesmo. Viu que sua vida mudou para melhor? Tudo você fala de mim, pode falar tudo o que você quiser. Se eu tivesse essa força de mandar as pessoas embora da Band, meu Deus do céu", completou.