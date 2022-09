Vampeta disse que Vini Jr. será reserva na Copa do Mundo - Reprodução/Jovem Pan

Publicado 27/09/2022 15:37

Rio - Campeão da Copa do Mundo de 2002, Vampeta opinou, nesta terça-feira (27), sobre qual será a escalação titular da seleção brasileira no Mundial do Catar. O ex-jogador chegou a polemizar o assunto, dizendo que o atacante Vini Jr., do Real Madrid, será reserva na competição, e que só passou a ser convocado por conta da lesão de Roberto Firmino.

"A seleção de hoje (27 de setembro, amistoso contra a Tunísia) é a titular da Copa. O Vinícius Júnior não vai ser titular, ele estava no melhor momento da carreira e ficou de fora da seleção de Tite. Ele só vem pra seleção por que o Roberto Firmino se lesionou e foi cortado da seleção brasileira", disse Vampeta no programa "Bate Pronto", antes de completar:



"A seleção vai ser a seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá; Neymar, Raphinha e Pombo. Crava esse time aí", finalizou o ex-jogador.



A lista final do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar sairá no dia sete de novembro, em local ainda a ser definido. A seleção brasileira estreia no Mundial no dia 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, no Lusail Stadium.