Pelo Uruguai, Arrascaeta entrou no segundo tempo contra Irã e Canadá - Divulgação/AUF

Pelo Uruguai, Arrascaeta entrou no segundo tempo contra Irã e CanadáDivulgação/AUF

Publicado 27/09/2022 15:42

Assim como aconteceu na derrota para o Irã, na sexta-feira, Arrascaeta mais uma vez começou no banco de reservas na vitória do Uruguai por 2 a 0 sobre o Canadá, na Eslováquia. O meia do Flamengo entrou no intervalo, quando os uruguaios já haviam marcado, com De La Cruz e Darwin Nuñez.



Poupado mais uma vez em função de uma pubalgia, Arrascaeta jogou mais do que no primeiro amistoso, quando atuou por apenas 19 minutos mais os acréscimos.



Por outro lado, Varela, outro jogador do Flamengo, foi titular e esteve em campo os 90 minutos.



Os dois jogadores retornam ao Flamerngo e ficarão à disposição no fim de semana, pelo Brasileirão. Entretanto, a tendência é que Arrascaeta seja poupado, para tratar o problema no púbis.