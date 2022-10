Max Verstappen conquistou a pole no GP do México - RODRIGO ARANGUA / AFP

Publicado 29/10/2022 18:48

Max Verstappen brilhou no momento decisivo e vai largar na primeira posição do GP do México, neste domingo (30), às 17h (de Brasília). O atual bicampeão da Fórmula 1 superou o favoritismo dos pilotos da Mercedes no Q3 e conquistou a pole com o tempo de 1m17s775. George Russell (1min18s079) e Lewis Hamilton (1min18s084) ficaram atrás, com apenas 0s304 e 0s309 de diferença, respectivamente.

O heptcampeão Lewis Hamilton liderou o Q1 e Q2, e parecia que a Mercedes levava vantagem sobre a Red Bull. Já a Ferrari, por sua vez, mostrava dificuldade e em nenhum momento Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiram impressionar, assim como o mexicano Sergio Perez, que corria em casa e tinha o apoio de toda a torcida presente no autódromo da Cidade do México.

Entretanto, Max Verstappen mostrou no Q3 porque é o atual campeão da categoria. O holandês conseguiu abaixar o tempo para 1min17s9, enquanto os pilotos da Mercedes ficaram em 1min18s0. Hamilton, no entanto, teve a volta deletada por ultrapassar o limite de pista e ficou ainda mais pressionado para a última tentativa. Já Russell caminhava para uma boa volta, mas errou no último setor e viu a pole escapar.

Foi a quinta pole de Max Verstappen na temporada, e a sua primeira da carreira no México. O holandês da Red Bull se consagrou campeão no GP do Japão, no dia 9 de outubro, e conquistou o seu segundo título mundial (também venceu em 2021).

Confira o grid do GP do México: