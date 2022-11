Hamilton no Morro da Providência - Reprodução / Instagram

Hamilton no Morro da ProvidênciaReprodução / Instagram

Publicado 09/11/2022 17:00

Dois dias depois de receber o título de cidadão honorário do Brasil, na Câmara dos Deputados em Brasília, Lewis Hamilton teve uma agenda cheia no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o heptacampeão de Fórmula 1 visitou o Morro da Providência e também gravou para o programa 'Domingão com Huck', da TV Globo.



Sir Lewis Hamilton subiu a favela da providência, a primeira do Brasil! pic.twitter.com/81ZWUUilFE — Rene Silva (@eurenesilva) November 9, 2022

Na Providência, considerada o primeiro morro ocupado do Rio, no Centro, o piloto inglês da Mercedes visitou a Casa Amarela, um centro de educação, arte e social na comunidade. Ao lado estava o artista plástico francês JR, que publicou no Instagram fotos de Hamilton participando de uma corrida de carrinhos de rolimã com crianças.



O heptacampeão ainda posou em cima de uma instalação artística no morro, em formato de Lua.

Hamilton também foi fotografado dentro de um táxi dirigido pelo apresentador Luciano Huck, para a gravação de uma matéria, que irá ao ar no próximo domingo.

Lewis pedindo ajuda pra reformar a lata velha (W13)?



Lewis desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para um táxi, que estava sendo dirigido pelo apresentador Luciano Huck. Esse é o puro suco do Brasil! pic.twitter.com/LRuArGVWRj — Lewis Hamilton News (@LH44NEWS) November 9, 2022

No Brasil para a disputa do GP Brasil de Fórmula 1, em São Paulo neste domingo (13), o heptacampeão mundial ainda se encontrou com os cantores Iza e Seu Jorge, num jantar na terça-feira.