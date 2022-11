Fernanda Cassuriaga - Reprodução / Twitter

Publicado 10/11/2022 10:00

Rio - A modelo Fernanda Cassuriaga é conhecida nas redes sociais por vender conteúdos adultos. No entanto, ela revelou recentemente ter uma paixão pelo futebol. Em especial pelos atletas. Segundo Fernanda, em 2020, ela viveu uma noite dos sonhos e de emoção ao invadir o hotel da seleção brasileira, em São Paulo, e quase ser descoberta por Tite.

"O Tite [técnico da seleção] quase descobriu, foi tenso, mas bem excitante. Depois disso fui em algumas festinhas deles, tudo no sigilo. Até porque sei que são discretos", afirmou Fernanda em entrevista ao portal "Brasília de Fato". Ela não negou a fama de "Maria Chuteira".

"Sou maria-chuteira mesmo, mas sou comportada (risos). Algumas modelos só querem aparecer para expor os jogadores. Eu já prefiro que tudo fique entre quatro paredes. Até porque, normalmente nenhum assume a relação. Eles são pegadores por natureza", contou.

Presente no concurso Bela da Copa do Mundo de 2022, Fernanda afirmou que sua paixão por jogadores de futebol não respeita fronteiras. "Já conheci um holandês. Temos um amor platônico. A verdade é que o jogador tem muito mais disposição na cama. Eles têm mais atitude. Esse holandês me chamou para ir ao Catar na Copa. Ele queria me apresentar como namorada, mas sei que ele é pegador, aí não dá", brincou.