Mauricio Barbieri - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 10/11/2022 12:04

Rio - Em busca de um treinador para comandar a equipe em 2023, o Santos observa o Mauricio Barbieri, atual comandante do Bragantino como possibilidade. Com contrato com o clube do interior de São Paulo até o fim do ano, o treinador poderia assumir o Peixe sem custos no ano que vem.

Barbieri, de 41 anos, é considerado um dos treinadores mais promissores da atual geração. No entanto, o trabalho dele à frente do Bragantino em 2022 vem recebendo muitas críticas. Após ser vice-campeão da Sul-Americana no ano passado e classificar o clube paulista para a fase de grupos da Libertadores, o Massa Bruta não vem tendo bons resultados neste ano.

Na Libertadores, o Bragantino ficou em último do grupo, sendo excluído até mesmo de uma participação na Sul-Americana. Já no Brasileiro, o clube paulista faz uma campanha bem abaixo do esperado e ainda corre o risco de nem conseguir se classificar para a Sul-Americana de 2023.

Antes do Bragantino, Barbieri já teve passagens por equipes de destaque do futebol brasileiro. Em 2018 comandou o Flamengo, posteriormente dirigiu o Goiás, o América-MG e o CSA. Chegou ao Bragantino em 2020.