Gerard Piqué se aposentou nesta temporada - Foto: LLUIS GENE / AFP

Gerard Piqué se aposentou nesta temporada Foto: LLUIS GENE / AFP

Publicado 10/11/2022 11:29

Após pendurar as chuteiras, o ex-zagueiro Gerard Piqué faz novos planos para o futuro. Em entrevista ao streamer Ibai Llanos, o ídolo do clube catalão revelou que um dos planos é ser presidente do Barcelona no futuro, mas ressaltou que não pensa neste assunto atualmente.

"Em algum momento, com certeza. No momento não tenho isso na cabeça. Tenho vontade de fazer outras coisas. Ter a liberdade de não treinar todo dia nem jogar nos fins de semana vai me permitir focar. Veremos no futuro. Gostaria de explorar todo o potencial que tem o clube da minha vida", disse.

Piqué surpreendeu com a antecipação da aposentadoria. O ex-jogador, de 35 anos, tinha contrato com o Barcelona até junho de 2024. Entretanto, neste início de temporada passou por problemas pessoais - como o divórcio com a cantora Shakira - e perdeu espaço no time catalão.

"Sempre disse que, quando não me sentisse importante, sairia. Houve partidas que não tinha jogado e tinha que treinar. Me sentia deslocado. Teve um dia que estive a ponto de ir ao vestiário e dizer que acabou. Não sentia que era meu lugar", afirmou o ex-zagueiro.

A despedida de Piqué foi na vitória sobre o Osasuna por 2 a 1, na última terça-feira (8). Ele, no entanto, acabou sendo expulso por reclamação no banco de reservas. Com a vitória, o Barcelona ultrapassou o rival Real Madrid e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol.