Abel Ferreira é técnico do Palmeiras - FOTO: CESAR GRECO

Publicado 10/11/2022 12:16

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, parece ter os planos definidos para as férias. E pelo visto assistir a Copa do Mundo não está na lista do treinador alviverde. Após a conquista do Brasileirão, o português só pensa em descansar a partir de segunda-feira (14), quando termina o calendário do clube paulista.

"Vou ser muito sincero, eles (treinadores das seleções) agora que se danem. Eu vivo muito intensamente o futebol, mas vou desligar a ficha. Que ganhe o melhor, mas que se lasquem e que se danem. Vou desfrutar com a minha família e voltar com as energias carregadas", afirmou Abel Ferreira.

O Palmeiras teve um ano intenso, com as disputas do Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Desde que chegou ao clube em 2020, Abel Ferreira conviveu com calendário apertado e a pressão por disputar títulos. O Brasileiro era o troféu que faltava na galeria do português.

A comissão técnica do Palmeiras decidiu dar 45 dias de férias para os jogadores após o Brasileirão. O elenco tem reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro. Já campeão, o Palmeiras encerra a temporada 2022 contra o Internacional, domingo (13), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.