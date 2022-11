Gareth Southgate convocou a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2022 - AFP

Publicado 10/11/2022 14:08

A Inglaterra anunciou nesta quinta-feira (10) os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A lista do técnico Gareth Southgate tem o atacante Harry Kane, do Tottenham, como o principal destaque. Porém, o treinador surpreendeu com algumas escolhas.

O treinador inglês surpreendeu ao convocar o meia James Maddison, do Leicester City, e também por deixar o zagueiro Tomori, do Milan, de fora. O defensor é um dos nomes com maior potencial na zaga, mas mesmo assim foi ausência na lista final de Southgate.

Por problemas físicos, Southgate não convocou o lateral-direito Reece James, do Chelsea. Por outro lado, Kyle Walker, do Manchester City, se recuperou de uma cirurgia na virilha, realizada em outubro, e foi chamado. O lateral Kieran Trippier, do Newcastle, se beneficiou com as lesões e também foi convocado.

A Inglaterra é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022. Em 2018, a seleção inglesa caiu na semifinal e terminou em quarto lugar após perder a disputa de terceiro lugar para a Bélgica. Já em 2021, foi vice-campeã da Eurocopa após ser derrotada pela Itália, na decisão em Wembley.

Confira os convocados da Inglaterra:

GOLEIROS: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United) e Aaron Ramsdale (Arsenal)

DEFENSORES: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal)

MEIAS: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham)

ATACANTES: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle)