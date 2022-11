Sadio Mané deve ser convocado por Senegal para a Copa do Mundo de 2022 - AFP

Sadio Mané deve ser convocado por Senegal para a Copa do Mundo de 2022AFP

Publicado 10/11/2022 14:19

Sadio Mané não deve desfalcar Senegal na Copa do Mundo. Apesar da lesão na perna direita sofrida nesta semana, o meia-atacante senegalês do Bayer de Munique deve ser convocado para o Mundial do Catar, segundo informações da agência de notícias AFP.

A convocação de Senegal será divulgada nesta sexta-feira (11). Sadio Mané, ex-Liverpool e atualmente no Bayern de Munique, é o principal nome da seleção. Ele foi o destaque da conquista da Copa Africana de Nações em 2022.

Além de campeão da Copa Africana de Nações, Mané levou Senegal à Copa do Mundo após a vitória sobre o Egito, de Mohamed Salah, seu ex-companheiro de Liverpool. Ele também foi vice-campeão inglês com os Reds. A boa temporada lhe rendeu o segundo lugar na Bola de Ouro.

Sadio Mané se lesionou na goleada do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen por 6 a 1, na última terça-feira (8). Ele foi diagnosticado com uma lesão na fíbula direita e passará por mais exames nos próximos dias.

Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, junto com o anfitrião Catar, Equador e Holanda. A estreia será no dia 21 de novembro, contra a Holanda.