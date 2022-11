O filho Pedro Solberg carrega o caixão da ex-jogadora de vôlei e mãe Isabel. - Pedro Ivo / Agência O Dia

O filho Pedro Solberg carrega o caixão da ex-jogadora de vôlei e mãe Isabel.Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 17/11/2022 11:17

Rio - O corpo da ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, que morreu na quarta-feira passada, aos 62 anos, em São Paulo, foi velado na manhã desta quinta-feira (17), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia, aberta ao público, teve início às 11 horas e se encerrou às 14 horas. Posteriormente, foi realizada uma cerimônia de despedida, reservada aos familiares e amigos, e em seguida o corpo foi encaminhado à cremação.

Pedro Solberg, Carol Solberg, Maria Clara, Pilar e Alison, os cinco filhos de Isabel, foram os primeiros a chegar. Nomes importantes do esporte brasileiro, como Fabi, campeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei, Jaqueline, ex-companheira de seleção, e o comentarista de TV Marco Freitas marcaram presença.



Amiga desde os tempos de infância, Jaqueline falou sobre a morte repentina de Isabel e ressaltou a importância do seu legado para o esporte brasileiro.

"Ela sempre foi muito generosa, amiga. Todos que estão aqui estão muito tristes. Pela tristeza de não a ter mais junto. Isabel viveu anos lindos. Ela fez tanta coisa durante tão pouco tempo. A história da Isabel é para ser contada por toda uma vida. Ela era uma pessoa astral, muito carioca, o sol. Isabel é luz. Isabel é para sempre", disse em entrevista à TV Globo.

Flávio Canto, ex-judoca e amigo da família, afirmou que sua paixão pelo esporte é fruto por uma geração que tinha a ex-jogadora como uma dos principais pilares.

"A Isabel é uma das lendas do esporte brasileiro. Uma família espetacular, todos os filhos, eu tenho um carinho enorme por ela. Acho que eu comecei a me encantar com o esporte vendo a geração da Isabel também, contribuiu muito pra eu virar um atleta olímpico e hoje eu tô aqui para essa despedida triste né, tão cedo. E cara, não sei como se tira alguma coisa disso mas o legado dela, a família maravilhosa, extraordinária, então ela vai continuar viva aí com a garotada", disse em entrevista à TV Globo.

Isabel foi internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de terça-feira (15), com um quadro grave de pneumonia. Chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu por causa da Síndrome de Angústia de Respiração Aguda (SARA), uma condição clínica muito rara.

Na segunda-feira (14), Isabel foi anunciada como membro do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto com a ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o ex-jogador de futebol Raí, para tratar de assuntos ligados ao esporte.

Criada na base do Flamengo, Isabel despontou cedo no vôlei e foi a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa, vestindo a camisa do Modena, da Itália, em 1980. Foi medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em Porto Rico, além de duas participações em Olimpíadas: em 1980 (Moscou) e 1984 (Los Angeles).



Ao encerrar a sua trajetória nas quadras, Isabel arriscou carreira no vôlei de praia, no início dos anos 1990, ao lado de Jaqueline. Porém, foi ao lado de Roseli Ana Timm que conquistou o Mundial de Vôlei de Praia, em Miami, em 1994.



Ao se aposentar como atleta trabalhou como técnica, assumindo o comando do Vasco em uma edição da Liga Nacional de Vôlei no início dos anos 2000. Ela ainda chegou a treinar as filhas Maria Clara e Carol no vôlei de praia. Em 2016, Isabel foi escolhida como um dos nomes a carregar a tocha olímpica no Rio.