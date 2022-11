Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 18/11/2022 17:30

Rio - Em alta no Fenerbahçe, o treinador Jorge Jesus deverá receber em breve uma proposta para ampliar seu contrato com o clube turco. De acordo com informações do jornal local "Fanatik", os dirigentes deverão se reunir com o português no próximo dia 25 para propor uma renovação de vínculo.

Jorge Jesus, de 68 anos, tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. Segundo a publicação, o desejo do clube turco é de renovar por mais três temporadas. Atualmente, a equipe dirigida pelo ídolo do Flamengo lidera o Campeonato Turco e está nas oitavas de final da Liga Europa.

No total, Jesus já dirigiu o Fenerbahçe em 25 partidas, com 16 vitórias, seis empates e três derrotas. Ídolo do Flamengo, o treinador viveu uma temporada mágica pelo Rubro-Negro em 2019, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores. No ano seguinte, deixou o clube carioca e acertou sua volta ao Benfica.