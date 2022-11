Erasmo Carlos era torcedor do Vasco - Divulgação

Publicado 22/11/2022 15:23



Rio - Um dos maiores nomes da música brasileira, Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, foi homenageado pelos grandes clubes do Rio de Janeiro nas redes sociais.

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ilustre Vascaíno e símbolo da música brasileira, Erasmo Carlos.



"Sai da frente,

que o nosso Vasco vai passar..."



Sabemos que sempre estará conosco. Descanse em paz, Tremendão. #VascoDaGama pic.twitter.com/R0W7B2lY7j — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 22, 2022

O Botafogo lamenta a morte de Erasmo Carlos, um ícone da música brasileira que marcou e embalou gerações. O Clube deseja muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor, e se despede agradecido deste gigante da nossa cultura. Descanse em

Paz, Erasmo pic.twitter.com/OtLL8B8cZ6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 22, 2022

Gênio da música brasileira, Erasmo Carlos nos deixou nesta terça-feira. Lamentamos profundamente e desejamos muita força a amigos, familiares e a todos os fãs. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 22, 2022

Erasmo Carlos foi internado no dia 17 de outubro por causa de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, e recebeu alta no início de novembro. No entanto, ele voltou a ser internado há duas semanas e, nesta terça-feira (22), não resistiu.