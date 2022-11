Guardiola deve renovar com o Manchester City até junho de 2025 - AFP

Publicado 22/11/2022 17:00

Um dos nomes cogitados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para substituir Tite a partir de 2023, o técnico Pep Guardiola deve permanecer no Manchester City. Segundo informações do jornal "The Athletic", o treinador espanhol chegou a um acordo com o clube inglês por um novo termo até junho de 2025.

Guardiola, de 51 anos, tem contrato até junho de 2023. Caso seja confirmada a renovação por mais duas temporadas, o treinador espanhol poderá completar nove anos no clube inglês. Ele foi contratado em 2016 após encerrar sua passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha, onde ficou por três anos.

O trabalho no Manchester City já é o mais longevo da carreira de Guardiola. O técnico espanhol comandou o Barcelona por cinco temporadas e, em seguida, ficou três temporadas no Bayern de Munique. Nos Citizens, já soma seis temporadas.

No Manchester City desde 2016, Guardiola soma 357 partidas, 259 vitórias, 46 empates e 52 derrotas. Ao todo, foi quatro vezes campeão do Campeonato Inglês, uma vez da Copa da Inglaterra, quatro da Copa da Liga Inglesa e duas da Supercopa da Inglaterra. Em 2021, foi vice-campeão da Liga dos Campeões.

Na parada da Copa do Mundo de 2022, o Manchester City ocupa a segunda colocação no Campeonato Inglês e provavelmente disputará o título por mais um ano. Com Haaland, De Bruyne e cia, os Citizens somam 32 pontos e estão cinco atrás do líder Arsenal, e possuem o melhor ataque da competição.