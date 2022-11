Osman Bukari fez um dos gols de Gana na derrota por 3 a 2 para Portugal, pelo Grupo H da Copa do Mundo - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ao marcar o segundo gol da seleção de Gana na derrota por 3 a 2 para Portugal, pela Copa do Mundo, Osman Bukari comemorou uma forma bem familiar para a torcida adversária.

Ao balançar as redes aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante ganês imitou a tradicional e característica comemoração de Cristiano Ronaldo.



Confira no vídeo:

Apesar do susto no fim da partida, a seleção de Portugal venceu por 3 a 2 e assumiu a liderança do Grupo H da Copa do Mundo. Na próxima rodada, Cristiano Ronaldo e seus companheiros enfrentarão o Uruguai, na segunda-feira (28).