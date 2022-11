Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 25/11/2022 19:55

Livre no mercado, o atacante português Cristiano Ronaldo é o grande sonho do Corinthians para a próxima temporada. Ainda assim, o clube alvinegro sabe que realizá-lo é algo extremamente difícil.



E o interesse corintiano em CR7 é muito motivado pelo ‘projeto Taunsa’. Embora a empresa de agronegócios tenha desaparecido sem pagar um centavo ao Timão na parceria que fez para viabilizar a volta do meia Paulinho, no fim do ano passado, a ideia da instituição comercial é mantida na cabeça do presidente Duílio Monteiro Alves até hoje: trazer um jogador extraclasse, do tamanho que o Corinthians merece.



Quando estava presente, a firma prometia bancar as contratações dos uruguaios Edinson Cavani ou Luis Suárez, caso eles topassem vestir a camisa corintiana, mas isso nunca ocorreu. Ambos estavam em fim de contrato, receberam propostas corintianas, mas elas não evoluíram.



Em agosto deste ano, Duílio reconheceu que, embora nunca tivesse feito uma proposta para Cristiano Ronaldo, sempre o monitorou.

"É verdade (a vontade de ter Cristiano Ronaldo). Eu sonho grande. É o Corinthians, c***. Não está o Willian (à época jogando pelo Timão) aí? O Renato (Augusto) aí? Foi antes do Vítor (Pereira, treinador que deixou o clube alvinegro no fim desta temporada). Tudo que acontece no futebol, eu me sinto na obrigação de tentar o que é melhor para o Corinthians", disse o presidente corintiano em entrevista ao podcast ‘Ulissescast, com Cappellanes. .



"Se vai conseguir ou não, não sei. Não tentamos, não sondamos, não tem como. Mas ficamos de olho. De repente, o cara quer jogar no Brasil. Por que não?!", acrescentou.



A informação do desejo corintiano em Cristiano Ronaldo foi publicada inicialmente pela ‘Gazeta Esportiva’.



Se a vontade de contratar o português existe, o otimismo já nem tanto. Cristiano não teria valor de investimento, já que no início desta semana rescindiu amigavelmente o seu contrato com o Manchester United, da Inglaterra. Por outro lado, ele tem um dos salários mais altos do planeta, estimado em mais de R$ 10 milhões por mês.



A única possibilidade da situação ganhar corpo é o Corinthians buscar parceiros, algo que é temido pelo Parque São Jorge desde o calote que o clube sofreu da própria Taunsa. No entanto, a chance de contratar CR7 faria com que a diretoria corintiana ‘engolisse o temor’. Porém, a condição para a parceira seria ela ser feita com uma empresa de relevância mundial, que minimizaria as chances de um novo vexame comercial.