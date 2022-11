Lewandowski marcou o segundo gol da vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita pelo Grupo C da Copa do Mundo - AFP

Lewandowski marcou o segundo gol da vitória da Polônia sobre a Arábia Saudita pelo Grupo C da Copa do MundoAFP

Publicado 26/11/2022 13:07

O primeiro gol de Lewandowski na história da Copa do Mundo, na vitória da Polônia por 2 a 0, surgiu em um erro da defesa da Arábia Saudita na saída de bola. O lance fez o Palmeiras comparar com a conquista da Libertadores de 2021 sobre o Flamengo.

No ano passado, Andreas Pereira errou o domínio na intermediária e Deyverson roubou a bola para marcar o gol do título na prorrogação. E neste sábado, foi Lewandowski quem aproveitou, quando Al-Malki se enrolou, para fazer o 2 a 0 a favor da Polônia.



"Dois camisas 9 que não perdoam na cara do gol", escreveu o perfil oficial do Palmeiras no Twitter.