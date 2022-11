Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco - Reprodução/VascoTV

Publicado 30/11/2022 17:07

Rio - Após o Fenerbahçe, da Turquia, demonstrar interesse no lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, o Vasco da Gama também estuda fazer uma proposta pelo jogador de 22 anos. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Além do Fenerbahçe, o Vasco também demonstrou interesse em Matheuzinho Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Ainda segundo o comunicador, a 777 Partners, dona de 70% da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzmaltino, já autorizou o diretor de futebol Paulo Bracks a procurar o Flamengo, e consultar a situação do lateral-direito. O dirigente do Vasco retorna da Europa no começo de dezembro, e terá Matheuzinho como uma das prioridades para negociação.

No entanto, Bracks sabe que não terá trabalho fácil. Após o Flamengo determinar que não irá renovar com Rodinei, novo reforço do Olympiacos, da Grécia, o elenco profissional do clube passou a contar apenas com Matheuzinho e Guillermo Varela para a posição. Além disso, a diretoria do Rubro-Negro sabe que precisará contar com o camisa 34 em diversos jogos, especialmente pelo fato de Varela ser titular absoluto na seleção uruguaia, e deve ser convocado em várias oportunidades ao longo de 2023.

Além de Matheuzinho, o Vasco também demonstrou interesse em Igor Silva, lateral-direito do Lorient, da França. A lateral-direita não é a única preocupação do Cruz-maltino para a próxima temporada. Após anunciar que Jorginho não permanecerá no clube, o Gigante da Colina também buscará um treinador na janela de transferências. Dorival Júnior, que deixou o Flamengo na última semana, é um dos cotados para assumir o clube de São Januário.