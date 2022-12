Acidente de Ronaldo Angelim, ex-Flamengo, no Ceará - Reprodução/Twitter

Publicado 03/12/2022 14:49 | Atualizado 03/12/2022 14:50

O ex-zagueiro do Flamengo, Ronaldo Angelim, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado (3), próximo ao município de Sobral, a 245 km da capital cearense. Angelim participaria de um evento neste fim de semana.

Em vídeo publicado após o acidente, Ronaldo Angelim informou que está bem e que o passageiro do veículo sofreu arranhões no braço.

"Estou bem. Foi só o carro mesmo, que bateu. O "Antônio" (passageiro) teve pequenos arranhões no braço, mas eu não tive nada. Estamos todos bem. Eu não tive nada, não se preocupem", disse o ex-jogador.

Ronaldo Angelim é ídolo do Flamengo e também carrega tal status no Fortaleza. Pelo Leão do Pici, anotou o gol que colocou o clube na Série A de 2004. Com a camisa rubro-negra, anotou em cima do Grêmio, no Maracanã, o tento que confirmou o título brasileiro de 2009.