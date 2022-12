Pelé está em um quarto comum do Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 03/12/2022 18:41 | Atualizado 03/12/2022 21:45

Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, se manifestou nas redes sociais para tranquilizar seus amigos e fãs. Neste sábado, o Rei afirmou que está forte e que segue seu tratamento como sempre. Ele também aproveitou para agradecer as mensagens de amor que tem recebido.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido.



Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também!



Muito obrigado por tudo".





Na última sexta-feira, o Albert Einstein divulgou um boletim que informa que Pelé teve uma infecção respiratória após a internação da última terça e que o problema tem sido tratado com antibióticos.

"A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde", diz o comunicado, que afirma que o Rei continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.

Já durante a tarde, o Hospital Albert Einstein informou que Pelé não teve "nenhuma piora" em seu quadro clínico nas últimas 24 horas e segue instalado em um quarto comum. O boletim ainda diz que o Rei do Futebol respondeu bem ao tratamento de uma infecção respiratória e apresenta estado de saúde estável.



"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", diz o boletim.

Vale lembrar que o Rei luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano. Segundo familiares, a internação da última terça-feira se deu para um período de avaliações rotineiras.