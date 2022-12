Pepê é o novo reforço do Cuiabá - Divulgação/Grêmio

Publicado 06/12/2022 19:56

Rio - O Grêmio anunciou, no começo da noite desta terça-feira (6), a contratação do meia Pepê, que estava no Cuiabá. O jogador, que é cria da base do Flamengo, assinou com a equipe de Renato Portaluppi até o final de 2025.

Pepê é o novo #ReforçoTricolor! O volante de 24 anos vem do Cuiabá e assina contrato por 3 anos com o Grêmio. Revelado pelo Flamengo, ele atuou em Portugal e voltou ao Brasil em 2021. Agora, vai defender as nossas cores. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/tmSJDNk6T9 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 6, 2022

Pepê subiu ao profissional do Flamengo em 2019, com Jorge Jesus, sendo uma opção como meia de criação. Em 2020, no entanto, passou a jogar recuado com Rogério Ceni, que gostou do rendimento do jogador como volante. No Cuiabá, Pepê, que assumiu a camisa 10, seguiu jogando de forma mais recuada.

Nesta temporada, Pepê disputou 43 partidas com a camisa do Cuiabá, marcando dois gols e dando uma assistência. O jogador obteve uma média de 73 minutos em campo por partida disputada.