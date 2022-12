GP Brasil, na pista de Interlagos, terá a corrida sprint pelo terceiro ano seguido - Carl de Souza/AFP

Publicado 07/12/2022 16:10

A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira os seis Grandes Prêmios que receberão as corridas sprint em 2023. O Autódromo de Interlagos caiu no gosto dos pilotos e da torcida com a atividade nas últimas temporadas e será palco da corrida sprint pelo terceiro ano consecutivo.



Além do GP Brasil, Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar e Estados Unidos (Austin) também terão corridas sprint em 2023. Essas provas têm duração de um terço da corrida completa e valem uma pontuação diferenciada. O vencedor soma oito pontos, o segundo colocado, 7, e assim sucessivamente até o oitavo lugar, que ganha um ponto.



Em 2022, Áustria e Ímola (Itália) tiveram corridas sprint, assim como a capital paulista. Em 2021, ano de estreia da iniciativa, as provas foram celebradas em São Paulo, Silverstone (Inglaterra) e Monza (Itália).



Apesar de não ser unanimidade entre os pilotos, a organização da Fórmula 1 decidiu por dobrar o número de corridas sprint em 2023 Será a primeira vez que a prova será disputada em um circuito de rua. Baku, no Azerbaijão, foi escolhida.



Os fins de semana em que há corridas sprint têm agenda diferenciada. Na sexta-feira, há um treino livre e o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida sprint. No sábado, é feito o segundo treino livre e a corrida sprint. Como tradicionalmente acontece, no domingo é celebrada a corrida principal.



Em 2023, a Fórmula 1 terá o calendário mais extenso da história, com 24 Grandes Prêmios. Apenas uma prova ainda não está definida, depois da desistência da China.

As corridas sprint serão realizadas nas seguintes datas:



29 de abril - Azerbaijão

1° de julho - Áustria

29 de julho - Bélgica

7 de outubro - Catar

21 de outubro - EUA

4 de novembro - São Paulo