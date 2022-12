Neymar fez dois gols contra a Croácia em 2014 - Lucas Figueiredo/CBF

Neymar fez dois gols contra a Croácia em 2014Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 13:09

Adversária nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Croácia já esteve no caminho do Brasil outras duas vezes, em 2006 e 2014. Em ambas, o confronto foi na fase de grupos e a Seleção está com 100% de aproveitamento, com duas vitórias.

Desde a primeira participação em uma edição, em 1998, os croatas estão na sexta Copa do Mundo. Em metade delas tiveram o Brasil pelo caminho.







Em 2006, na Alemanha, foi o jogo de estreia pelo Grupo F. A Seleção contava com o quarteto mágico formado por Ronaldo, Adriano, Ronaldinho e Kaká, mas não teve vida fácil e só conseguiu vencer por 1 a 0, gol de Kaká aos 44 minutos do primeiro tempo.



Em casa em 2014, o Brasil também estreou contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Os dois estavam no Grupo A e a vitória por 3 a 1 também não foi fácil e Neymar brilhou com dois gols.



Os croatas abriram o placar logo aos 11 minutos, com um gol contra de Marcelo. Neymar conseguiu o empate em lance individual aos 28. Só que a Seleção não jogou bem e teve muita dificuldade. A virada só veio aos 26 da segunda etapa, em um pênalti inexistente cavado por Fred, que o camisa 10 cobrou e marcou. Já nos acréscimos, Oscar fez o terceiro.



Coincidentemente, após os dois confrontos em grupos, a Croácia foi eliminada. Desta vez, o jogo, às 12h (de Brasília) na sexta-feira (9), vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Um dará adeus ao torneio.