Águas do Rio Muriaé tomam conta de mais ruas, em Itaperuna, no Noroeste |Fluminense; distrito de Retiro do Muriaé com mais pontos de alagamentos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 01:53

ITAPERUNA - As primeiras horas da terça-feira, 05, registravam o retorno das chuvas fracas e isoladas, além de um elevado nível do Rio Muriaé - cota do canal - no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, decorrentes das fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas nas últimas 48 horas, principalmente nas cabeceiras situadas em Muriaé e Miraí, cidades mineiras. Às 01h15, o munícipio estava a cerca de 8 cm de uma inundação generalizada, ou seja, mais ampla e alcançando possivelmente pontos como a Avenida Cardoso Moreira - a principal da maior cidade da Região. Informações dos órgãos oficiais indicam que a cota final de transbordo em Itaperuna é 4,50 metros, o que possibilitaria deixar submersa toda a Avenida Senador Francisco Sá Tinoco (rua do INSS); a partir deste índice, os principais órgãos estaduais apontam para mais preocupações. O distrito de Retiro do Muriaé foi um locais que nesta madrugada (05) ampliou seus os pontos de alagamentos.

De acordo com entrevista do coronel BM Joelson de Oliveira, coordenador regional de Defesa Civil do Noroeste Fluminense, ao O Dia, a cota do canal ainda deve subir até, pelo menos, durante as próximas 6 horas, o que significa que os itaperunenes devem enfrentar esse o fenômeno da natureza até possivelmente a parte da manhã deste dia 05. "A cabeceira do Muriaé está muito cheia esta agua ainda passará por Itaperuna, mas devagar vai estabilizar; acredito que ainda durante esta madrugada e suba até a manhã de hoje (05)", pontuou. A previsão dos principais órgãos de meteorologia indicam tempo chuvoso até pelo menos a quarta-feira, 06.

Em relação ao valões dos bairros Cehab e Boa Fortuna, o coordenador explicou ao O Dia que "Este dois dependem de chuva na serrinha localizada dentro do município, não dependem do rio Muriaé, no caso, este desastre se trata como enxurrada, não é nem inundação, é a água que desce com muita força. Isto depende de uma chuva bem localizada", esclareceu.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC) informou oficialmente, na tarde do dia 04, que Itaperuna tinha alcançado o status da vigilância de ALARME, considerado o nível vermelho. A última madrugada registrou diversos pontos de alagamentos na cidade e enxurradas em dois distritos. Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Vinhosa, Cehab, Loteamento São Manoel, Matadouro e Centro; enxurradas atingiram dois distritos, sendo estes Comendador Venâncio e Raposo. Já Retiro do Muriaé, no início de hoje (05) estava com novos pontos de alagamentos. Continua após foto.

Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, com novos pontos de alagamentos nas primeiras horas desta terça-feira, 05. Foto: reprodução internet

Medições do Rio Muriaé, no perímetro de Itaperuna (dados obtidos por meio da Agência Nacional de Águas (ANA) :

Hora Cota do canal Vazão

Às 01h15---------4,42 metros-------709 mil litros por segundo

Às 23h15---------4,36 metros-------685 mil litros por segundo

Às 22h15---------4,34 metros-------677 mil litros por segundo

Às 21h15---------4,31 metros-------665 mil litros por segundo

Às 20h15---------4,28 metros-------653 mil litros por segundo

Às 19h15---------4,25 metros-------642 mil litros por segundo

Às 18h15---------4,21 metros-------626 mil litros por segundo

Às 17h15---------4,19 metros-------618 mil litros por segundo

Às 16h15---------4,15 metros-------603 mil litros por segundo

Às 14h15---------4,07 metros-------573 mil litros por segundo

Às 13h15---------3,02 metros-------555 mil litro por segundo

Às 11h15---------3,92 metros-------519 mil litro por segundo

Às 9h15----------3,81 metros-------481 mil litros por segundo

Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros).

Veja imagens, divulgadas nas redes sociais, de pontos locais ao final da tarde, no dia 04 de janeiro de 2021. Continua após vídeo.



Major PM Luz, secretário da Defesa Civil Municipal, explica que equipes seguem monitorando a cidade e principalmente distritos; o órgão está à disposição da população para quaisquer emergências. Continua após os links. *Reportagem atualizada às 01h45.

Confira a nota da Prefeitura enviada a imprensa - "A Prefeitura Municipal de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, informa que o risco de “movimentação de massa” ou ESCORREGAMENTO DE BARRANCO, em diversos “pontos estratégicos” ou ÁREAS DE RISCO do território do nosso município, às 22h e 45 min, do dia 04 de janeiro de 2021, está classificado como MODERADO e que a recomendação à população que reside em edificações situadas sob ou sobre taludes (barrancos) continua sendo a de que procure "alojamento" com parentes e vizinhos e que acione a Secretaria Municipal de Defesa Civil, caso haja qualquer suspeita da possibilidade de deslizamentos ou de colapso estrutural da edificação." O comunicado ainda destaca que "Quanto ao risco de ocorrência de uma “inundação gradual” ou ENCHENTE, esta nota recomenda que a população que reside nas proximidades das margens do Rio Muriaé, mantenha-se em permanente estado de vigilância e que mobilize, o mais rapidamente possível, peças do mobiliário e demais utensílios domésticos e acondicionem REMÉDIOS, DOCUMENTOS e VALORES, deixando-os prontos para serem retirados de casa, sob condições de urgência, pois, o atual status de gerenciamento do desastre, classificado pela SEMDEC, como ALARME, provavelmente, será modificado para ALARME MÁXIMO, nas próximas horas.”. Assinado pelo 1º Sargento BM Whalas, técnico de Gerenciamento, SEMDEC - Itaperuna.