29º BPM realizou a escolta das vacinas contra o novo coronavírus. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 15:48

ITAPERUNA - Nove municípios do Noroeste Fluminense, situados na área de abrangência do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM-Itaperuna), tiveram a escolta do transporte da remessa das doses da vacina da Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 garantidas pela corporação. Após a chegada da aeronave da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Policia Civil que saiu do Rio com destino a Itaperuna, na manhã desta segunda-feira, 25, também fizeram parte da rota terrestre da Unidade Policial as cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, Natividade, Laje do Muriaé, Varre-Sai, São José de Ubá, Porciúncula, e seus respectivos distritos.



Um planejamento foi desenvolvido pela Unidade Policial comandada pelo Tenente-coronel PM Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar que salientou que além de garantir a realização do transporte com total segurança, o efetivo acompanhará todo o processo de vacinação nos 9 municípios para que ocorra de forma segura a toda população do interior do Estado.

Publicidade

Acompanhe a reportagem com a quantidade de doses que devem ser recebidas por cada município acessando o link: https://odia.ig.com.br/itaperuna/2021/01/6071474-noroeste-fluminense-deve-receber-8-640-doses-de-vacina-da-oxford-contra-a-covid-19-confira-numeros-por-municipio.html

29º BPM realizou a escolta das vacinas contra o novo coronavírus. Foto: divulgação/PM

Publicidade

29º BPM realizou a escolta das vacinas contra o novo coronavírus. Foto: divulgação/PM