Aulas serão desenvolvidas por representantes do campus Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Secretaria de Educação e convidados. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/05/2021 19:57 | Atualizado 06/05/2021 19:58

MACAÉ - Estão abertas as inscrições para oito cursos à distância e gratuitos para auxiliares de serviços gerais, porteiros e auxiliares de serviços escolares oferecidos pela prefeitura de Macaé. O cadastro para cada módulo está sendo realizado até um dia antes do início de cada curso no site https://formacaomacae.wixsite.com/formacao/inscricoes.

Cada módulo vai acontecer em dias e horários diferentes, para atender a todos os profissionais. A primeira formação será "Educar é Cuidar", que terá início na próxima terça-feira (11), e será apenas para auxiliar de serviços escolares.

Na lista também estão "Cuidados da Saúde Mental em Tempos de Pandemia"; "Eu, Você e Nós: como lidar com a Covid-19?"; "Aspectos gerais sobre saúde e nutrição" e "Hábitos e Saúde em Tempo de Pandemia".



Também serão ministrados os módulos "Inclusão Produtiva em Tempos de Pandemia: produção caseira de alimentos"; "Medidas Preventivas não Farmacológicas para Prevenção da COVID-19 na Escola"; "Diálogos sobre a saúde mental em tempos de pandemia" e "Workshop Arte-Mapeamento de Vínculos".

Toda a programação é organizada pelo Centro de Formação Carolina Garcia, da Secretaria de Educação, e conta com parcerias com aulas que serão desenvolvidas por representantes do campus Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Secretaria de Educação e convidados.