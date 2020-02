Witzel anuncia volta do funcionamento da estação de água do Guandu

A crise hídrica que culminou com uma investigação policial começou no início de janeiro, quando moradores da capital e da Baixada começaram a reclamar que a água que chegava às casas deles estava barrenta e com cheiro ruim. Depois da reclamação, a Cedae informou que técnicos da companhia detectaram a presença de(substância orgânica produzida por algas) na água e que ela não representa nenhum risco à saúde dos consumidores