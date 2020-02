Witzel volta atrás sobre reabertura da estação do Guandu

Rio - Cerca de uma hora depois de anunciar que a iria voltar a funcionar por volta das 8h desta terça-feira , o governadorvoltou atrás. Às 7h45 pelo, o governador havia anunciado o retorno das atividades na estação. No entanto, às 8h45, ele disse que "técnicos seguem trabalhando" no local.

"Mantendo meu compromisso com a transparência, atualizo a informação sobre o Guandu. Por motivos técnicos, a captação de água na ETA Guandu ainda não foi retomada. Os técnicos seguem trabalhando e as informações serão prontamente dadas pela Cedae", o governador postou.

A estação do Guandu, que fica em, na está com as atividades paralisadas desde ontem , após a Cedae detectar detergente próximo à área de captação de água da estação.