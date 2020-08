PSD informou, na manhã desta segunda-feira, que vai abrir um processo para expulsão da deputada federal Flordelis (RJ) do partido. A informação foi divulgada pelo presidente nacional da legenda, o secretário estadual da Casa Civil de São Paulo, Gilberto Kassab, Anderson do Carmo. São Paulo - Oinformou, na manhã desta segunda-feira, que vai abrir um processo para expulsão da deputada federaldo partido. A informação foi divulgada pelo presidente nacional da legenda, o após o indiciamento da parlamentar como mandante da morte do marido , o pastor

Na nota divulgada, Kassab informa que "diante do indiciamento da parlamentar, o corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão imediata de sua filiação" (veja íntegra mais abaixo). A evangélica está em seu primeiro mandato como deputada federal.

LEIA MAIS: Flordelis tentou envenenar o marido quatro vezes antes de ele ser executado, diz polícia

Além de ser indiciada, nesta segunda, Flordelis e nove pessoas envolvidas com o crime, praticado na madrugada de 16 de junho do ano passado , foram alvos de mandados de busca e apreensão. Sete delas, dentre elas cinco filhos e uma neta da parlamentar, foram presos.

Nota do PSD sobre indiciamento da deputada

O PSD esclarece que desde o início acompanhou o caso citado e defendeu o andamento e aprofundamentos das investigações. Diante do indiciamento da parlamentar, o corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão imediata de sua filiação e, a partir dos desdobramentos perante a Justiça, serão adotadas as medidas estatutárias para a expulsão da parlamentar dos seus quadros.



Gilberto Kassab

Presidente nacional do PSD