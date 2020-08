São Carlos: Polícia Civil vai pedir transferência de líderes de facções para presídios federais

Secretaria da Polícia Civil (Sepol) informou que vai solicitar ao Ministério Público do Estado (MPRJ) e ao Poder Judiciário a transferência das lideranças de facções criminosas envolvidas nos recentes confrontos no Rio - A(Sepol) informou que vai solicitar aoe aoa transferência das lideranças de facções criminosas envolvidas nos recentes confrontos no Complexo do São Carlos , na Região Central do Rio, para presídios federais.

Em balanço divulgado no início da noite desta quinta-feira, a PM divulgou que prendeu 16 criminosos , além de apreender nove fuzis, 10 pistolas, 42 granadas, grande quantidade de munições e de drogas que serão contabilizadas.

Outros dois suspeitos morreram em confronto após atacarem agentes. Um dos presos foi identificado como 'Léo Serrote', apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos.

Polícia Civil alertou PM sobre possível confronto de facções

A Polícia Civil diz ter alertado há duas semanas para uma possível tentativa de invasão do Complexo do São Carlos , na Região Central do Rio. Em nota, divulgada nesta quinta-feira, a instituição diz que os dados foram repassados para o setor Inteligência da Polícia Militar. No entanto, não havia informação de data e horário definidos apesar da continuidade do monitoramento.

Nesta quarta-feira, o complexo de favelas, que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) sofreu uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho. A disputa vitimou uma jovem de 25 anos, enquanto tentava proteger o filho.