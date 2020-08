Vice-governador Cláudio Castro se reúne com a cúpula da segurança do Rio

Galeria de Fotos Policiais estiveram no Palácio Laranjeiras para cumprir mandados de busca e apreensão Cléber Mendes STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde Cléber Mendes STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde Cléber Mendes STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde Cléber Mendes Pastor Everaldo chegando na sede da Policia Federal Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Pastor Everaldo chegando na sede da Policia Federal Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Policiais estiveram no Palácio Laranjeiras para cumprir mandados de busca e apreensão Cléber Mendes Policiais estiveram no Palácio Laranjeiras para cumprir mandados de busca e apreensão Cléber Mendes / Agência O DIA Polícia Federal faz buscas em endreço do ex-secretário do Rio Lucas Tristão, em condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Ricardo Cassiano/ Agência O Dia Policiais estiveram em endereços ligados ao ex-secretário Lucas Tristão Ricardo Cassiano / Agência O Dia No dia 30 de março, o governador Wilson Witzel deu uma entrevista coletiva no Palácio Guanabara, com o vice-governador, Cláudio Castro (à esquerda), e o secretário de Saúde, Edmar Santos (à direita) Cleber Mendes Cláudio Castro Luciano Belford/Agência O Dia

Participam do encontro representantes das polícias Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e da Procuradoria Geral do Estado.



O afastamento de Witzel foi determinado pelo ministro Benedito Gonçalves após investigações da Procuradoria-Geral da República (PGR) apontar o envolvimento de Witzel em desvios no governo do estado

De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado. A quadrilha foi dividida em três grupos, que disputavam o poder com desvio de recursos dos cofres públicos.



Ainda segundo a PGR, o esquema era liderado por empresários, que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas.