Polícia apreende fuzil e meia tonelada de drogas no Complexo do São Carlos

Rio - Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizaram a apreensão de um fuzil e cerca de meia tonelada de drogas que estava enterrada no Complexo de favelas do São Carlos, na Região Central do Rio, nesta setxa-feira. Região é onde fica o conjunto de comunidades viveu momentos de guerra entre quarta e quinta-feira

Galeria de Fotos Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Na foto, policiais em operação na região Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Criminoso preso após fazer refém em residência chegando a 6ª DP Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Criminoso preso após fazer refém em residência chegando a 6ª DP Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Criminoso preso após fazer refém em residência chegando a 6ª DP Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Criminoso é preso após fazer refém em residência Reginaldo Pimenta Apreensão durante ação no Complexo do São Carlos Divulgação Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Policiais em operação na região Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Arma apreendida por policiais em operação na região Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Na foto, policiais em operação na região Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Na foto, criminoso chegando a delegacia Reginaldo Pimenta Guerra de traficantes no Complexo do São Carlos. Na foto, criminoso chegando a delegacia e fazendo gesto obsceno Reginaldo Pimenta Policiais atuam na contenção de criminosos durante tomada de facção no Morro do São Carlos Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Policiais atuam na contenção de criminosos durante tomada de facção no Morro do São Carlos Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Policiais atuam na contenção de criminosos durante tomada de facção no Morro do São Carlos Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Segundo a Polícia Militar, durante as ações de vasculhamento, os policiais foram atacados por criminosos armados e não revidaram, se protegendo e dando continuidade à ação. Em determinado momento, os cães das equipes tiveram a atenção voltada a uma casa aparentemente abandonada.

Nos fundos do local, enterrados, foram encontrados um fuzil M-16, seis carregadores, duas granadas, cerca de 130 tabletes de maconha com aproximadamente 2,5kg cada, 2.480 papelotes de cocaína, um saco com 5kg de cocaína, uma bola com 1kg de cocaína embalada, 8.270 pedras de crack, 2.660 trouxinhas de maconha e 10 vidros de ‘cheirinho da loló’. A ocorrência está sendo registrada na 7ª DP (Santa Teresa).

Em balanço divulgado no início da noite desta quinta-feira, a PM divulgou que prendeu 16 criminosos , além de apreender nove fuzis, 10 pistolas, 42 granadas, grande quantidade de munições e de drogas que serão contabilizadas.

Outros dois suspeitos morreram em confronto após atacarem agentes. Um dos presos foi identificado como 'Léo Serrote', apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos.