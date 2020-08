Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro diz que acredita na 'missão confiada por Deus' para conduzir o Rio

Rio - O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse na tarde desta sexta-feira após assumir o lugar de Wilson Witzel , que acredita na "missão confiada por Deus" e que "Ele" lhe dará a sabedoria necessária para conduzir o estado com firmeza, ouvindo a todos que querem o bem do Rio de Janeiro e da população fluminense.

Cláudio disse ainda que lamenta os acontecimentos nesta manhã e ressalta estar com a "consciência tranquila" e totalmente à disposição para colaborar com as investigações. Advogado de formação, ele afirmou que confia na Justiça e na garantia ao amplo direito de defesa a todos os envolvidos para que os fatos possam ser devidamente esclarecidos para a sociedade.



Galeria de Fotos Rio,28/08/2020-LARANJEIRAS, Policia Federal faz buscas na casa de Wilson Witzel no Palacio Laranjeiras, STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde Cléber Mendes Policiais estiveram no Palácio Laranjeiras para cumprir mandados de busca e apreensão Cléber Mendes Rio - 28/08/2020 - Entrevista coletica no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro sobre as investigações da Operação"Tris in Idem", sobre formação de quadrilha e lavagem de dinheiro envolvendo o Governador Wilson Witzel e sua esposa Helena Estefan Radovicz / Agência O Dia Wilson Witzel e Edmar Santos, na época em que o oficial da PM ainda integrava o governo Vera Araújo / Agência O Globo

Entenda o caso

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou o governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por pelo menos seis meses . O afastamento foi determinado pelo ministro Benedito Gonçalves após investigações da Procuradoria-Geral da República (PGR) apontar o envolvimento de Witzel em desvios no governo do estado. O vice-governador Cláudio Castro (PSC), que estava em Brasília e chegou ao Rio no início da tarde, assumirá a função.

De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado. A quadrilha foi dividida em três grupos, que disputavam o poder com desvio de recursos dos cofres públicos.

Ainda segundo a PGR, o esquema era liderado por empresários, que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas.

Além do afastamento de Witzel, 380 policiais federais e agentes do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal realizaram, em paralelo, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a Operação Tris in Idem. Foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão – onde 3 de alvos que já se encontravam presos. Restam três mandados em aberto.