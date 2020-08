Após decisão do STF, Alerj vai retomar rito de impeachment de Witzel

Rio - A(Alerj) informou, na noite desta sexta-feira, que irá retomar os trâmites do processo de impeachment do governador afastado (PSC) nos próximos dias. O rito deve acontecer após a publicação da decisão do ministro do(STF)no Diário Oficial.

Rio,28/08/2020-LARANJEIRAS, Policia Federal faz buscas na casa de Wilson Witzel no Palacio Laranjeiras, STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia

Nesta sexta-feira, Moraes emitiu parecer cassando a liminar obtida pela defesa de Witzel , que questionou a proporcionalidade partidária na composição da comissão. De acordo com a decisão do ministro do STF, não houve irregularidade na formação da comissão da

Segundo Moraes, o colegiado “refletiu o consenso da Casa parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicasse um representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria”.

Segundo a Alerj, a comissão irá retomar o trabalho no ponto onde foi interrompido. O governador afastado terá o prazo de três sessões para apresentar sua defesa.



Afastamento de Witzel

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, nesta sexta-feira, o afastamento imediato por 180 dias, do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por irregularidades na saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), existiam três grupos com grande influência no governo do estado