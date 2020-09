STJ decide manter o afastamento de Witzel do cargo de governador do Rio

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Wilson Witzel (PSC) do governo do estado. Quatorze ministros, dos 15 presentes no julgamento por videoconferência, na tarde desta quarta-feira, votaram pela Benedito Gonçalves, na última sexta-feira. Apenas, Napoleão Nunes votou contra. Rio - A Corte Especial do(STJ) decidiu manter o afastamento de(PSC) do governo do estado.ministros, dos 15 presentes no julgamento por videoconferência, na tarde desta quarta-feira, votaram pela manutenção da decisão tomada pelo ministro , na última sexta-feira. Apenas, Napoleão Nunes votou contra.

Galeria de Fotos Julgamento sobre afastamento de Witzel no STJ Reprodução / Youtube Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes Witzel em pronunciamento após ser afastado do cargo Cléber Mendes Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes Rio,28/08/2020-LARANJEIRAS, Policia Federal faz buscas na casa de Wilson Witzel no Palacio Laranjeiras, STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Witzel deixou o governo do estado na sexta-feira Cléber Mendes / Agência O DIA Rio,28/08/2020-LARANJEIRAS, Policia Federal faz buscas na casa de Wilson Witzel no Palacio Laranjeiras, STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde. Na foto, chegada de Queiroz no aeroporto de Jacarepagua.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes STJ afasta Witzel do governo do Rio por suspeitas de participar em esquema de corrupção na saúde Cléber Mendes Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras em pronunciamento após afastamento do STJ Cléber Mendes

Votos a favor

- Benedito Gonçalves (relator)

- Francisco Falcão

- Nancy Andrighi

- Laurita Vaz

- Maria Thereza de Assis Moura

- Og Fernandes

- Luis Felipe Salomão

- Mauro Campbell

- Raul Araújo

- Isabel Gallotti

- Antonio Carlos

- Marco Buzzi

- Sérgio Kukina

- Humberto Martins

PGR, desde que assumiu o cargo,em janeiro de 2019, De acordo com adesde que assumiu o cargo,em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado . A quadrilha foi dividida em três grupos, que disputavam o poder com desvio de recursos dos cofres públicos.

O julgamento

No início da sessão, a defesa de Witzel apresentou duas "questões de ordem". Uma para discutir o quórum qualificado (para esclarecer o número mínimo de votos para mantê-lo afastado). A Corte Especial do STJ , que é formada por 15 dos 33 ministros mais antigos do tribunal, entendeu que eram necessários o mínimo de 10 votos (quórum qualificado de 2/3) para que Witzel continuasse afastado do cargo de governador.

A segunda "questão de ordem" apresentada pela defesa era impedir que o julgamento fosse transmitido ao vivo pelo YouTube. A justificativa dos advogados foi que as investigações seguiam sob sigilo. No entanto, o pedido foi rejeitado pelos ministros.

O relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, foi o primeiro a votar. Em seu voto, o magistrado disse que sua decisão de aplicar a Witzel medidas cautelares diversas da prisão, é uma uma alternativa “menos gravosa”.

"Foi pedida a prisão preventiva. Entendi que a prisão preventiva era mais gravosa. Entendi por optar por medida menos gravosa, que era afastamento",afirmou Gonçalves.



O ministro Napoleão Nunes Maia, até o momento, foi o único a votar contra o afastamento de Witzel.

"A decisão liminar do ministro Benedito Gonçalves, sem fazer nenhuma restrição à lucidez de sua percepção, sem manifestar qualquer descontentamento com o conteúdo da sua decisão, eu penso que ela não está a merecer, da minha parte, o meu referendo”, alegou o magistrado no seu voto.

Witzel diz que respeita decisão

Após a decisão do STJ, Witzel se manifestou nas redes sociais. Ele disse que jamais cometeu atos ilícitos e nunca recebeu qualquer valor desviado de cofres públicos. O governador afastado afirmou ainda que continuará trabalhando em sua defesa para mostrar a verdade e que respeita a decisão.

"Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor", publicou em seu Twitter.

Já o governador em exercício, Cláudio Castro disse reafirmar o seu compromisso "de conduzir o Estado do Rio de Janeiro com serenidade, diálogo e austeridade. E reitera seu desejo de que o governador Wilson Witzel tenha todo direito de defesa plenamente garantido".