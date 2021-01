Rio de Janeiro

Parentes de pescadores desaparecidos organizam protesto em frente ao prédio da Marinha no Rio

Objetivo da manifestação é fazer com que as buscas por Everaldo Rodrigues, conhecido como Cica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos sejam retomadas. Elas haviam sido suspensas no último sábado (23)

Publicado 26/01/2021 16:32 | Atualizado há 2 horas