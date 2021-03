Geral - A prefeitura do Rio anunciou hoje, no COR ( Centro de Operaçoes Rio ), na Cidade Nova, centro do Rio, novas medidas restritivas para a cidade, com a intensao de diminuir o contagio de Covid-19. Na foto, prefeito Eduardo Paes. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:23

Os atendimentos nas redes de urgência e emergência relacionados à covid-19 registraram aumento de 16% na última quinta-feira (4), na rede municipal de Saúde do Rio. O dado foi divulgado pelo prefeito Eduardo Paes, em seu perfil no Twitter, ao ressaltar a importância das medidas de restrição.

Paes compartilhou um gráfico que acompanha esse número de atendimentos diários de urgência e emergência, nas barras em azul, e sua média móvel, na linha vermelha. Os dados disponíveis na imagem mostram uma curva que começou no primeiro dia de abril de 2020. Como destacou o prefeito, a média móvel vinha caindo, mas estacionou e agora engata um crescimento.

Atendimentos diários e média móvel na urgência e emergência da covid-19 na rede municipal do Rio Divulgação/Eduardo Paes

“Esse número não tem a ver com internações ou óbitos. Trata-se, no entanto, de uma variável super importante. É para essas unidades que as pessoas se dirigem com os primeiros sintomas. Alguns casos vão ser confirmados, outros não. O que fica claro é um aumento de pessoas na cidade com os sintomas”, destacou Eduardo Paes.

Segundo o prefeito do Rio, a rede municipal “segue com vagas e sem fila de espera”. “É assim que queremos deixar. E esse dado ajuda muito nisso. Quanto menos as pessoas circularem, menos transmissão do vírus. Não é caso de fechar tudo, mas sim de restringir algumas aglomerações”, completou.

"Aqui as decisões são tomadas com base em dados. Não no que eu acho ou penso. Claro, que se soma a esse dado o que está acontecendo em outros lugares no Brasil e a circulação de novas variantes”, finalizou o prefeito do Rio.