Previsão para os próximos quatro dias é de tempo instável, com pancadas de chuvas moderadas durante à tarde e noite Daniel Castelo Branco

Publicado 08/03/2021 10:15 | Atualizado 08/03/2021 10:57

Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade, à 6h desta segunda-feira, em relação às condições do tempo, por conta da ausência de previsão de chuva para as próximas seis horas, de acordo com o Centro de Operações. Na manhã deste domingo, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à redução dos acúmulos de chuva

Ainda segundo o Centro de Operações, o estágio de normalidade significa que não há fatores de risco de curto prazo e ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do carioca.

De acordo com o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance. Para as próximas horas, a previsão é de céu encoberto a nublado, com chuva fraca isolada.



A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 7h35 deste domingo.

Rio tem previsão de chuva pelo menos até quinta-feira (11) . De acordo com o Centro de Operações, entre segunda (8) e terça (9), a atuação de uma massa de umidade manterá o tempo instável, com chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento destes dias.

Já entre quarta (10) e quinta (11), um sistema de baixa pressão sobre o oceano influenciará o

tempo o tempo no Rio, com chuva fraca a moderada no período da tarde e noite.

Veja a previsão para os próximos dias:

SEGUNDA: Mínima: 20°C - Máxima: 28°C (Chuva fraca a moderada isolada durante a tarde)

TERÇA: Mínima: 18°C - Máxima: 32°C (Chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento)

QUARTA: Mínima: 19°C - Máxima: 34°C (Chuva fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)

QUINTA: Mínima: 19C° - Máxima: 33C° (Sem chuva)

SEXTA: Mínima: 20C° - Máxima: 33C° (Sem chuva)