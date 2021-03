Ônibus do BRT tem princípio de incêndio na estação Marechal Fontenelle Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 12:04

Rio - Um ônibus do BRT teve um principio de incêndio após apresentar problemas técnicos, no início da manhã desta segunda-feira, próximo à estação Marechal Fontenelle, no corredor Transolímpica, no Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio. Segundo a concessionária, um outro articulado foi enviado para realizar o transportes dos passageiros e não houve feridos.

A concessionária informou que os problemas de quebras de veículos estão "relacionados com as condições precárias das pistas. Buracos, desníveis, depressões afetam diretamente a operação do BRT". Em nota, eles ressaltaram que os veículos que deveriam durar 20 anos, duram apenas cinco no município.

Prefeitura assumirá BRT até nova licitação

No BRT, o processo de transição entre a atual administradora e a prefeitura deve ser concretizado em até quatro semanas, segundo Paes. A partir daí, o município deve nomear um executivo para liderar o processo. Para o prefeito, responsável pelo início da operação do BRT na cidade, ainda na primeira gestão, em 2012, a concessionária atualmente "opera mal" e trata a população "como gado".

"De forma amigável, vamos tirar o contrato de concessão dos três corredores, Transolímpica, Transoeste, e Transcarioca, além da TransBrasil (ainda em construção na Avenida Brasil). E a prefeitura pretende licitar novamente. Sairiam esses consórcios existentes. Nós vamos ter que viver um período de transição", explicou Paes, que também apontou falhas graves na circulação dos ônibus urbanos da cidade.