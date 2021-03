Acidente entre carro de passeio e ônibus do BRT Rio Reprodução/WhatsApp

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:09

fotogaleria Rio - A Polícia Civil solicitou as imagens de câmeras da CET-Rio para rastrear carro envolvido em acidente com ônibus do BRT, em Guaratiba . Segundo as investigações, o veículo que provocou o acidente foi roubado na área da Penha, em março deste ano, e estava com uma placa clonada da cidade de Santo André, em São Paulo.

Os policiais analisam as câmeras instaladas na região para saberem melhor como tudo aconteceu e as investigações prosseguem para identificar o motorista do automóvel, que fugiu do local do acidente

Os agentes da 43ª DP (Guaratiba) já descartaram a hipótese de ser um carro que rodava em aplicativos de transporte. Segundo a polícia, a suposta mulher que estava no carro também não se apresentou na delegacia.

A polícia não descarta a possibilidade do carro ter sido dirigido por algum criminoso.



Entenda o caso

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do BRT que aconteceu na noite desta quarta-feira entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste, deixou uma pessoa morta e outras 34 feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 19h46, as vítimas foram encaminhadas para diversos hospitais: Miguel Couto, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer, Getúlio Vargas, Dom Pedro II e Rocha Faria.

De acordo com Rodrigo, ele estava trafegando na Avenida Dom João VI (TransOeste) e de repente viu o choque lateral causado pelo veículo de passeio. Após o contato, o BRT tombou. "Foi muito rápido. Não houve tempo para evitar, foi como se fosse instantâneo o choque e perdeu o controle do articulado. Os gritos de desespero eram intensos no momento e mesmo saindo do veículo conseguiu ajudar outros a saírem", contou o diretor do Sindicato após conversa com Rodrigo.

Em um vídeo enviado aos colegas de profissão, minutos depois do acidente, o motorista, analisando a dimensão do acidente, disse que o susto foi grande e agradeceu o apoio a preocupação. "Tá tudo bem e vamos torcer para que tudo dê certo. Foi um milagre de Deus", disse ele na gravação.

Segundo o representante dos motoristas do BRT e diretor do sindicato, a falta de fiscalização nesse trecho e a negligência dos motoristas são constantes no local. "Já estava previsto que em algum momento uma tragédia aconteceria e só não foi pior devido a experiência do condutor do BRT que conseguiu amenizar as consequências do acidente".

Em um áudio enviado ao WhatsApp do O DIA (98762-8248), uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista, o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para apurar a denúncia sobre a falta de fiscalização apontada pelo Sintraturb Rio na matéria. Até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para resposta.