Prefeito Eduardo Paes Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:23 | Atualizado 22/03/2021 14:54

Rio - O médico Daniel Becker publicou um vídeo em seu perfil oficial do Instagram, na tarde desta segunda-feira, abordando as medidas restritivas a serem adotadas pelas prefeituras do Rio e de Niterói. O sanitarista estava presente na reunião com os prefeitos Eduardo Paes e Axel Grael, neste domingo. No encontro ficou definido que os municípios irão adotar medidas mais severas do que as recomendadas pelo governo do Estado, durante o 'superferiadão' de dez dias proposto por Cláudio Castro para conter a disseminação do coronavírus.

O infectologista Alberto Chebabo, que também estava na reunião, confirmou que as medidas tomadas pelas prefeituras não vão de encontro das determinações de Castro e que os detalhes serão divulgados às 17h pelos prefeitos Eduardo Paes e Axel Grael. Daniel Becker explicou que foi um consenso entre todos os membros do comitê em sugerir fortemente o lockdown em ambos os municípios.



Publicidade

"Estamos na pontinha do precipício da situação de colapso e isso não é grave em relação a quem tem covid é grave para todo mundo que precisar de atendimento médico em um hospital", disse. Segundo ele, há risco iminente de falta de insumos, principalmente para intubação de pacientes em UTI.

"Você imagina uma pessoa ser intubada sem sedativo, alguém se acidenta no trânsito e não tem uma ambulância pra socorrer a um hospital, uma mulher grávida que possa estar em um parto complicado, não tem um CTI para recebê-la. É muito grave o que está acontecendo então, nós precisamos infelizmente fechar a cidade durante um certo período", destacou.

Publicidade

Os prefeitos de Niterói e do Rio tiveram uma reunião com Castro, mas não chegaram a um consenso. O governador em exercício quer permitir o funcionamento de bares e restaurantes e fechar apenas as escolas. Já os prefeitos decidiram aplicar restrições mais duras ao funcionamento de serviços não essenciais.

"Nós temos um governador que é um negacionista e ele está propondo o feriadão prolongado com o fechamento das escolas, mas com abertura de bares e restaurantes, o que é o pior erro possível. Provavelmente isso resultaria em um festival de transmissão, ia ser um grande carnaval", disse o médico. Ele finalizou alertando ainda que em "dez dias os resultados nos números de contágio já poderão ser notados".

Publicidade

Divergências entre lideranças

Na tarde desta segunda-feira, Eduardo Paes, se referiu às medidas sugeridas pelo governador em exercício, Cláudio Castro, como 'CastroFolia'. Paes e Castro tem visões diferentes de como as medidas devem se aplicadas, ao lado do prefeito de Niterói, Axel Grael, é a favor de restrições mais duras, como o fechamento do comércio não essencial. Castro, no entanto, tende a apoiar medidas mais brandas permitindo a abertura de bares e restaurantes e fechando apenas as escolas.

Publicidade

Apelo

Publicidade

Decreto

Durante o último fim de semana, as equipes da prefeitura registraram 1.489 autuações, com 54 estabelecimentos fechados e 185 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas para delegacias por desacato, desobediência ou por se recusarem a fornecer documento de identificação aos guardas municipais para aplicação da multa por infração sanitária.

Publicidade

Confira o vídeo