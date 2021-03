Em todo o Estado do Rio, foram 114 óbitos nas últimas 24 horas Divulgação AHERJ

Por Beatriz Perez

Publicado 22/03/2021 15:14 | Atualizado 22/03/2021 17:23

Rio - A rede privada de Saúde do Estado do Rio também enfrenta um aumento no número de procuras por leitos de internação por covid. A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na capital está em torno de 88%, segundo o diretor da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro (AHERJ), Graccho Alvim. No último dia 9, há 14 dias, essa taxa era de 78%.

Em todo o Estado do Rio, foram 114 óbitos nas últimas 24 horas. O tempo de espera para conseguir um leito de terapia intensiva é de 22 horas na rede pública.

Aguardavam um leito de UTI em uma fila no último domingo, 445 pessoas. No sábado (20), a fila estava com 381 pessoas, na sexta (19), com 376.

Já a cidade do Rio de Janeiro acumulava 171 pessoas aguardando por um leito de internação para covid-19 às 14h20 desta segunda-feira. Estão internados 1.240 pacientes na rede SUS da capital. A taxa de leitos ocupados em relação aos que estão disponíveis (taxa de Ocupação Operacional) é de 91%. Nas últimas 24 horas, 44 pessoas morreram pela doença na cidade e 50 pacientes estão em estado de saúde grave por síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Os leitos de UTI covid-19 da cidade do Rio estão com 93% de ocupação, já os de enfermaria covid-19 estão com 84%.

* A taxa de ocupação da rede privada em 88% refere-se ao município do Rio e não ao Estado, como havia sido publicado. A matéria foi atualizada com a correção.