Por O Dia

Publicado 25/03/2021 07:52 | Atualizado 25/03/2021 07:57

Rio - A empregada de Monique Medeiros e do vereador Doutor Jairinho (Solidariedade) foi ouvida pela 16dp e contou que limpou o apartamento antes da chegada da perícia. Rosângela disse que também foi avisada sobre a morte do menino no dia em que foi trabalhar. A versão da faxineira é diferente do depoimento da mãe de Henry. Ela havia dito que não falou para a empregada sobre o ocorrido e apenas liberou-a na hora do almoço.Segundo o RJTV, Doutor Jairinho (Solidariedade) também apresentou uma versão diferente. O parlamentar contou que viu a funcionária por volta de 10h conversando com Monique e uma assessora. Ele também alegou que Monique já havia contado à funcionária sobre o ocorrido aquela hora. Henry foi socorrido para um Hospital, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com lesões por todo o corpo, crânio, no estômago, no fígado e nos rins, além de hematomas. O menino foi socorrido na madrugada do último dia 8 e já chegou ao hospital sem vida. Ainda não há informações sobre o que motivou a morte do menino.Na unidade de saúde, o casal alegou que encontrou o menino caído no chão sem respirar. Já o laudo do IML aponta que a criança teve uma morte violenta. Uma perícia seria feita no apartamento do casal, mas o local já tinha sido limpo quando os peritos chegaram.