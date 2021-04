Aglomeração no transporte público. Na foto acima, o Terminal Alvorada Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 12/04/2021 19:30 | Atualizado 12/04/2021 20:37

Rio - Nesta segunda-feira, quem precisou utilizar o BRT passou sufoco na estação do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Em imagens feitas pelo repórter fotográfico, Luciano Belford, era possível ver uma fila quilométrica para entrar em um dos articulados. Além disso, havia pessoas sem máscara no local.

O consultor de TI (Tecnologia da Informação), Wesley Accioly, de 31 anos, disse, em entrevista ao DIA, que precisa pegar a condução de segunda a sexta-feira para trabalhar. Ele sai de Santa Cruz e vai até a Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste.

"Hoje a fila de Santa Cruz ficou imensa. Começou a ter confusão. Não tinha ninguém do consórcio para separar. Hoje foi uma luta, desesperador. Momento de caos. A volta para a Zona Oeste é triste. É degradante para o ser humano", desabafou.

Wesley cita ainda o problema de alguns articulados não terem a opção de abrir as janelas. "Estamos tendo uma dificuldade muito grande em relação aos ônibus extras. Muitos deles tem vidros que não abrem. A gente passa um calor insuportável".

A reportagem entrou em contato com o BRT, que respondeu que as ações de fiscalização nas estações e terminais passam por ajustes de planejamento e serão intensificadas. Além disso, disse que "grande parte das filas é formada por passageiros que preferem aguardar para viajar sentados. Esses primeiros dias de implantação dos serviços diretos, que têm uma grande procura, estão sendo monitorados pelas equipes de orientação e operação para que seja verificada a necessidade de ajustes".

Prefeitura disponibiliza 20 novos ônibus para o corredor Transoeste

A prefeitura disponibilizou, a partir desta segunda-feira, 20 ônibus comuns para fazer o trajeto da estação do BRT Pingo D'Água, em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nos horários de pico. A mudança faz parte do novo projeto operacional do BRT.

As estações Magarça e Mato Alto, no mesmo corredor, também receberão novos ônibus o que totaliza 90 ônibus extras na operação Transoeste.

Os novos ônibus farão o percurso sem paradas nas outras estações, nos horários de pico, das 5h às 8h, no sentido Alvorada e na volta para a casa das 16h às 20h, a partir da plataforma C, de onde também saem os ônibus para Santa Cruz.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é de que até setembro, a previsão é de que 46 estações sejam reabertas, com o aumento gradativo de articulados em operação, chegando a 241 no total.