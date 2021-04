Delegada Bárbara Lomba Bueno presta depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, como testemunha no processo contra Flordelis Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:17 | Atualizado 13/04/2021 12:47

Rio - A primeira delegada a investigar o assassinato de Anderson do Carmo, marido da deputada Flordelis (PSD-RJ), Bárbara Lomba, disse nesta terça-feira que nada aconteceria na casa dos dois sem o aval da parlamenter. Lomba deu sequência a um depoimento à Comissão de Ética da Câmara que havia iniciado no último dia 30.

A oitiva da delegada durou cerca de duas horas. A sessão foi suspensa no início da tarde. Após o intervalo, será ouvido Luiz Carlos Leal Prestes Júnior, perito do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Durante o depoimento a delegada disse que investigou as relações de todos os envolvidos no crime com Flordelis. Bárbara Lomba afirmou que a partir da investigação ficou claro que a deputada não só estava ciente da ação criminosa, mas que também estava envolvida.



"Até a altura em que nós investigamos, eu posso afirmar que as pessoas envolvidas – assim, de novo, as pessoas em cujos telefones, em cujos depoimentos, é, nós comprovamos que estavam diretamente envolvidas – todas são absolutamente vinculadas à deputada Flordelis. E de outra parte, por isso nós tivemos o cuidado de investigar também como funcionavam as relações ali, naquele grupo, nós conseguimos saber com clareza, isso não tem dúvida, que nada aconteceria dentro daquela casa e como aconteceu sem o aval final da deputada”, afirmou a delegada Bárbara Lomba.



"Até onde investiguei, continuaria considerando a deputada investigada. Com tudo que apuramos: influência que exercia com as pessoas cujo o envolvimento foi comprovado na execução e planejamento do crime. Essas pessoas são diretamente ligadas e influenciadas pela deputada Flordelis", reforçou. Bárbara Lomba foi substituída nas investigações pelo delegado Allan Duarte Lacerda em janeiro de 2020.



O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados ouve nesta terça-feira (13) testemunhas no processo contra a deputada Flordelis (PSD-RJ). Ela é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ), e responde processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho.



Foram convidadas as seguintes testemunhas, arroladas pelo relator do processo, deputado Alexandre Leite (DEM-SP):



Bárbara Lomba Bueno (continuação da oitiva iniciada em 30/03/21), primeira delegada responsável pelas investigações do caso;

Luiz Carlos Leal Prestes Júnior, perito do Ministério Público do Rio de Janeiro.

