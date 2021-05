Por O Dia

Publicado 09/05/2021 20:07 | Atualizado 09/05/2021 20:15

Rio - Quatro corpos dos mortos na operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (6), foram enterrados neste domingo (9). Outros seis corpos foram enterrados na tarde de sábado (8). A ação terminou com 28 mortos - entre eles, o policial civil André Frias , que foi sepultado na sexta-feira (7).

A Polícia afirma que todos tinham anotações criminais, com base em informações próprias. O Estadão não teve acesso a inquéritos policiais - não foi possível, portanto, checar se algum desses nove homens mortos era investigado por algum crime, mas ainda não fora denunciado à Justiça.

Neste sábado, a corporação divulgou a lista com 27 mortos apontados como criminosos, segundo a Civil, na operação do Jacarezinho. Entre eles estão os principais líderes do tráfico de drogas da comunidade. O traficante Luiz Augusto Oliveira de Farias, conhecido como o Índio do Mandela, está entre os mortos.